"بصور رفقة زوجته".. حسني عبد ربه يعلن عن قميص أكاديميته الخاصة

أعلن حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن الزي الرسمي الخاص بأكاديمية كرة القدم الخاصة به.

ونشر عبد ربه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور له رفقة زوجته، وهما يرتديان قمصان كتب عليها: "القيصر"، وهو اسم أكاديمية نجم الإسماعيلي السابق.

وفي السياق ذاته، فإن زوجة حسني عبد ربه تدعى ميرنا علي غيط، وهى ابنة نجم النادي الإسماعيلي السابق على غيط.

ويذكر أن عبد ربه تزوج من من ميرنا علي غيط، في عام 2019 بعد الانفصال عن زوجته الأولى.

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