كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلومينينسي

- -
01:00

أولسان هيونداي

كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
19:00

الوداد البيضاوي

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

باتشوكا

جميع المباريات

إعلان

"بصور رفقة زوجته".. حسني عبد ربه يعلن عن قميص أكاديميته الخاصة

11:22 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حسني عبد ربه وزوجته (2)
  • عرض 3 صورة
    حسني عبد ربه وزوجته (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلن حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن الزي الرسمي الخاص بأكاديمية كرة القدم الخاصة به.

ونشر عبد ربه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور له رفقة زوجته، وهما يرتديان قمصان كتب عليها: "القيصر"، وهو اسم أكاديمية نجم الإسماعيلي السابق.

وفي السياق ذاته، فإن زوجة حسني عبد ربه تدعى ميرنا علي غيط، وهى ابنة نجم النادي الإسماعيلي السابق على غيط.

ويذكر أن عبد ربه تزوج من من ميرنا علي غيط، في عام 2019 بعد الانفصال عن زوجته الأولى.

أقرأ أيضًا:

عودة لاعب الأهلي من الإصابة قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

3 حقائق لأول مرة بكأس العالم للأندية 2025 خلال مباريات الجولة الثانية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسني عبد ربه النادي الإسماعيلي إنستجرام حسني عبد ربه عبد ربه يعلن عن قميص أكاديميته الخاصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"