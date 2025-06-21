كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
19:00

الوداد البيضاوي

كأس العالم للأندية

فلومينينسي

0 0
01:00

أولسان هيونداي

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

باتشوكا

جميع المباريات

إعلان

ماذا قال نجم الزمالك الأسبق على تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً

10:47 م السبت 21 يونيو 2025

محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أشاد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق النجمة اللبناني، بقرار تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً لنادي الزمالك، مؤكداً أن وجوده يُعد عنصراً أساسياً في نجاح منظومة كرة القدم بالنادي.

وقال فتح الله خلال مداخلة ببرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "القرار صائب، وعلى الجميع داخل النادي أن يتكاتف لخدمة الكيان، خاصة أن لجنة التخطيط قدمت عملًا جيدًا خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "المدير الرياضي مسؤول عن التخطيط الكروي بالتنسيق مع المدرب، وأتمنى أن يتم التعاقد مع الجهاز الفني الجديد قبل إبرام الصفقات الصيفية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود فتح الله النجمة اللبناني جون إدوارد الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"