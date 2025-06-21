ماذا قال نجم الزمالك الأسبق على تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً

كتب - نهى خورشيد

أشاد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق النجمة اللبناني، بقرار تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً لنادي الزمالك، مؤكداً أن وجوده يُعد عنصراً أساسياً في نجاح منظومة كرة القدم بالنادي.

وقال فتح الله خلال مداخلة ببرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "القرار صائب، وعلى الجميع داخل النادي أن يتكاتف لخدمة الكيان، خاصة أن لجنة التخطيط قدمت عملًا جيدًا خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "المدير الرياضي مسؤول عن التخطيط الكروي بالتنسيق مع المدرب، وأتمنى أن يتم التعاقد مع الجهاز الفني الجديد قبل إبرام الصفقات الصيفية".