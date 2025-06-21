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مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فاركو لضم لاعب الفريق

07:23 م السبت 21 يونيو 2025
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    لاعب فريق فاركو عمرو ناصر
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    لاعب فاركو عمر ناصر
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    لاعب فاركو
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    عمرو ناصر لاعب فريق فاركو
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كتب - مراسل مصراوي:

دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية، مع عمرو ناصر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، لضمه إلى صفوف الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل بداية الموسم الجديد 2025-2026.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عمرو ناصر من اللاعبين الذين يتابعهم الزمالك منذ فترة، النادي يرغب في إنهاء صفقة انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ترشيحه من المدير الرياضي الجديد جون إدوارد".

وأضاف: "إدارة النادي تجري مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي لحسم انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق، وإنهاء الاتفاق المادي مع نادي فاركو".

واختتم المصدر تصريحاته: "نادي الزمالك يضغط بقوة لحسم صفقة ضم عمرو ناصر، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الماضي مع فاركو".

وخاض صاحب الـ26 عاما، خلال الموسم الماضي رفقة فريق فاركو 26 مباراة، بمختلف البطولات ساهم خلالهم في 10 أهداف، بواقع تسجيل 9 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وفي السياق ذاته، كان نادي الزمالك أنهى الموسم الماضي 2024-2025، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة.

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نادي الزمالك عمرو ناصر فاركو الانتقالات الصيفية الدوري المصري
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