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مبلغ خيالي.. مصدر في الزمالك يكشف حقيقة تولي باولو بينتو تدريب الفريق

06:24 م السبت 21 يونيو 2025

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مُطلع حقيقة تولي المدير الفني البرتغالي باولو بينتو القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إنه تم عرض المدرب البرتغالي على الزمالك، لكن لا توجد هناك مفاوضات رسمية حتى الآن.

وأوضح المصدر أن باولو بينتو يحصل على مبلغ 2 ونصف مليون دولار سنويا وهو راتب كبير بالنسبة لنادي الزمالك.

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