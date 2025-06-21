مصر تفوز على إسبانيا في كأس العالم لكرة اليد للشباب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز منتخب مصر لكرة اليد للشباب على نظيره الإسباني خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ختام منافسات دور المجموعات بالنسخة الحالية من كأس العالم.

وتستضيف دولة بولندا منافسات النسخة الجارية لبطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو الجاري.

وشهد الشوط الأول من المباراة ندية كبيرة من المنتخبين لينتهي بالتعادل بنتيجة (16 ـ 16 ) قبل أن يحسم المنتخب الوطني المباراة بنتيجة ( 30 - 29 ).

ومنح الفوز المنتخب الوطني تأهلاً إلى الدور الرئيسي للبطولة كمتصدر لمجموعته.

منتخب مصر كان قد استهل مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره السعودي بنتيجة (30 - 35) ثم فاز على نظيره البحريني بنتيجة (28-19) قبل الفوز على نظيره الإسباني.

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