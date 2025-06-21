المصري يخوض تدريبات الموسم المقبل في بورسعيد

كتبت-هند عواد:

يخوض النادي المصري البورسعيدي تدريباته في الموسم المقبل، في محافظة بورسعيدي، بعد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال المصري البورسعيدي في بيان رسمي: "نائبا عن الأستاذ كامل ابو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، قام الأستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ظهر اليوم السبت بالتوقيع على بروتوكول التعاون بين الجانبين، يهدف البروتوكول إلى تعزيز أوجه الاستفادة المتبادلة ما بين الجانبين في كافة المجالات".

وأضاف: "نظرا لما يمثله النادي المصري كقلعة من قلاع الرياضة الوطنية المصرية وما تمتلكه الأكاديمية العربية من كوادر أكاديمية متميزة في مختلف الجوانب الإدارية والرياضية والتربوية ممن لديهم القدرة على التخطيط السليم لكافة مجالات العمل من النواحي الفنية والإدارية والعلمية والتربوية".

واختتم البيان: "كما يهدف البروتوكول كذلك إلى تبادل استخدام التسهيلات المتاحة لدى كل منهما في كل ما يتفق عليه من أنشطة وبرامج أو أحداث رياضية مستقبلية بما يخدم الطرفين ويعود بالنفع على المجتمع المحلي ومن بين تلك التسهيلات استخدام النادي المصري الملعب الملحق بمقر الأكاديمية بمدينة بورفؤاد في إقامة تدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي خلال الموسم الكروي 2026/2025".

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