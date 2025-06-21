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حذفها بعد ثوانِ.. متحدث الزمالك يثير الجدل برسالة عن إحصائيات الأهلي في المونديال

02:46 م السبت 21 يونيو 2025
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  • عرض 6 صورة
    المتحدث الرسمي باسم الزمالك يرسل إحصائية للأهلي عبر جروب النادي_Easy-Resize.com
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    أحمد سالم
  • عرض 6 صورة
    أحمد سالم متحدث نادي الزمالك
  • عرض 6 صورة
    أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك
  • عرض 6 صورة
    أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك
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كتبت-هند عواد:

أثار أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك الجدل، بإرساله إحصائية للاعبي النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، على "جروب المركز الإعلامي" عبر تطبيق "الواتساب".

وأرسل أحمد سالم، صورة تضم إحصائيات لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية، وتحمل عنوان: "أرقام لافتة للاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية بعد جولتين"، قبل أن يحذفها بثوان قليلة.

المتحدث الرسمي باسم الزمالك يرسل إحصائية للأهلي عبر جروب النادي_Easy-Resize.com

ويواجه الأهلي بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم للأندية.

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