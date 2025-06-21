كتبت-هند عواد:

أثار أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك الجدل، بإرساله إحصائية للاعبي النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، على "جروب المركز الإعلامي" عبر تطبيق "الواتساب".

وأرسل أحمد سالم، صورة تضم إحصائيات لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية، وتحمل عنوان: "أرقام لافتة للاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية بعد جولتين"، قبل أن يحذفها بثوان قليلة.

ويواجه الأهلي بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم للأندية.

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