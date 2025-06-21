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من قائمة الأهلي.. كيف يعوض ريبيرو غياب نجم الفريق أمام بورتو؟

02:36 م السبت 21 يونيو 2025
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    تدخل مروان عطية على سواريز
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض فريق الأهلي لضربة قوية قبل مباراة فريقه أمام نظيره بورتو البرتغالي في ختام منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية بغياب نجم خط الوسط بصفوفه مروان عطية.

الأهلي يتذيل جدول ترتيب مجموعته بالبطولة برصيد نقطة بفاق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر بالميراس جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الوصيف.

وهو ما يجعل الأهلي في حاجة إلى تحقيق الفوز على نظيره بورتو بأكبر قدر من الأهداف وانتظار نتيجة المباراة الأخرى بين إنتر ميامي وبالميراس لحسم موقفه من التأهل.

ولكن تضم قائمة الأهلي قبل المباراة الحاسمة عدة خيارات في خط الوسط قد يلجأ لها المدرب الإسباني خوسيه ريبيو لتعويض غياب مروان عطية الذي يغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراوات.

ريببرو اعتمد خلال مباراتي إنتر ميامي وبالميراس على الدفع بمروان عطية بجانب حمدي فتحي ومحمد بن رمضان في خط الوسط والأقرب لتعويضه من القائمة هو أليو ديانج لتشابه أدوارهما في الملعب بخلاف باق عناصر خط الوسط المتاحة بصفوف الفريق مثل: أحمد رضا، محمد مجدي "أفشة" بجانب أحمد نبيل "كوكا" حال عدم الدفع به كظهير أيسر.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا في مباراته الأولى أمام نظيره إنتر ميامي في افتتاح البطولة قبل الخسارة بثنائية نظيفة على يد بالميراس البرازيلي الجولة الثانية.

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