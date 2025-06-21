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لاعبون يرحلون عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية

12:58 م السبت 21 يونيو 2025
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    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي
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    حمدي فتحي من مران الأهلي (1)
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    حمدي فتحي وأفشة من مران الأهلي
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    حمدي فتحي
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله لاعب الأهلي2
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    يحيى عطية الله لاعب الأهلي
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    عمر الساعي 2
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    عمر الساعي 1
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    خالد عبدالفتاح من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    بيرسي تاو وخالد عبدالفتاح من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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    حسين الشحات
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    حسين الشحات
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القاهرة-مصراوي:

يرحل مجموعة من اللاعبين عن صفوف الأهلي مع نهاية بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر لها أن تنتهي يوم 13 يوليو، خاصة مع تعقد موقف الفريق في دور المجموعات بالهزيمة من بالميراس البرازيلي في اللقاء السابق.

انتهاء إعارة ثنائي الفريق

تنتهي عقود ثنائي الأهلي حمدي فتحي والمغربي يحيى عطية الله، مع نهاية بطولة كأس العالم للأندية، إذ أن الأحمر تعاقد مع الأول من الوكرة القطري، على سبيل الإعارة لمدة البطولة.

ولم يفعل الأهلي بند الشراء في عقد يحيى عطية الله، حتى الآن، وهكذا يرحل المغربي عن الفريق بنهاية المونديال.

وقال يحيي عطية الله في تصريحات تلفزيونية: " امتلك الفترة الحالية بعض العروض للرحيل ولكن اتفقت مع النادي الروسي أن تكون الأولوية للنادي الأهلي، إذ أن لدي رغبة في الاستمرار داخل القلعة الحمراء بسبب النظام الذي يحكم النادي، وهذا أكثر شئ أعجبني بالإضافة إلى جماهير النادي الكبيرة في كل مكان".

حسين شحات يبدى رغبته في الرحيل

أبدى حسين الشحات رغبته في الرحيل عن الأهلي والانضمام إلى ناد جديد، وقال في تصريحات تلقزيونية: "بعد نهاية المونديال سآخذ وقتي للتفكير في مستقبلي، وأبحت عن ناد جديد بعيد عن الضغوط، لكنني لن ألعب لأي فريق آخر في الدوري المصري سوى الأهلي".

جلسة بعد المونديال

يعقد وكيل محمد سمير لاعب الأهلي جلسة مع المدير الرياضي محمد يوسف، بعد نهاية كأس العالم للأندية، لبحث مستقبل موكله، والأقرب خروجه معارًا لاي نادٍ آخر للحصول على فرصة المشاركة.

عمر الساعي وعبد الفتاح يرغبان في الرحيل

يريد عمر الساعي هو الآخر الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة، في ظل صعوبة مشاركته خلال الفترة المقبلة مع خوسيه ريبيرو.

ويرحب خالد عبد الفتاح بالرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة، ويمتلك عروضًا من: سموحة، المقاولون العرب ووادي دجلة.

موقف غامض لكريم نيدفيد

بات موقف كريم نيدفيد غامضًا، إذ يفكر الأهلي في رحيله بشكل نهائي، حال وصول عرض مالي جيد.

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