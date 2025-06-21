موقف حمدي فتحي من الاستمرار مع الأهلي بعد كأس العالم للأندية؟

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع نادي الوكرة القطري للتعاقد مع اللاعب حمدي فتحي عقب نهاية فترة إعارته بنهاية مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية.

الأهلي كان قد أعلن في ديسمبر الماضي استعارة حمدي فتحي بعد جلسة جمعت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ونظيره بنادي الوكرة خليفة بن حسن ليشارك مع الفريق بكأس العالم للأندية.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء وجود نية للنادي الأهلي للدخول في مفاوضات مع نادي الوكرة القطري لشراء عقد اللاعب بصورة نهائية خاصة.

اللاعب ذاته قال قبل مباراة الأهلي الأولى أمام إنتر ميامي:" عندما طلب مني الخطيب المشاركة في هذا الحدث العالمي، وافقت على الفور دون تردد" ثم أضاف: "الوكرة كان متمسكًا بي، وأكن لهم محبة كبيرة، لكن فرصة اللعب مع الأهلي في المونديال لا تعوض".

صحيفة "العرب" القطرية كانت قد أوضحت عبر تقرير لها مؤخرًا، أن نادي الوكرة يتمسك باستمرار حمدي فتحي بصفوفه بعدما تألق بشكل لافت مع الفريق في دوري نجوم قطر، مما جعله عنصرًا أساسيًا بصفوفه لذا ستكون مشاركته مع الأهلي على سبيل الإعارة فقط بكأس العالم للأندية.

الوكرة كان قد تعاقد مع لاعب الوسط الدولي صاحب الـ 30 عاماً قادمًا من صفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2023/24.

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