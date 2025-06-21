كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

ماميلودي صنداونز

- -
19:00

بروسيا دورتموند

كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

0 1
01:00

الترجى الرياضي

كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
22:00

اوراوا ريد دياموندز

جميع المباريات

إعلان

موقف حمدي فتحي من الاستمرار مع الأهلي بعد كأس العالم للأندية؟

12:55 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي (1)
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي من مران الأهلي (2)
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي من مران الأهلي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع نادي الوكرة القطري للتعاقد مع اللاعب حمدي فتحي عقب نهاية فترة إعارته بنهاية مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية.

الأهلي كان قد أعلن في ديسمبر الماضي استعارة حمدي فتحي بعد جلسة جمعت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ونظيره بنادي الوكرة خليفة بن حسن ليشارك مع الفريق بكأس العالم للأندية.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء وجود نية للنادي الأهلي للدخول في مفاوضات مع نادي الوكرة القطري لشراء عقد اللاعب بصورة نهائية خاصة.

اللاعب ذاته قال قبل مباراة الأهلي الأولى أمام إنتر ميامي:" عندما طلب مني الخطيب المشاركة في هذا الحدث العالمي، وافقت على الفور دون تردد" ثم أضاف: "الوكرة كان متمسكًا بي، وأكن لهم محبة كبيرة، لكن فرصة اللعب مع الأهلي في المونديال لا تعوض".

صحيفة "العرب" القطرية كانت قد أوضحت عبر تقرير لها مؤخرًا، أن نادي الوكرة يتمسك باستمرار حمدي فتحي بصفوفه بعدما تألق بشكل لافت مع الفريق في دوري نجوم قطر، مما جعله عنصرًا أساسيًا بصفوفه لذا ستكون مشاركته مع الأهلي على سبيل الإعارة فقط بكأس العالم للأندية.

الوكرة كان قد تعاقد مع لاعب الوسط الدولي صاحب الـ 30 عاماً قادمًا من صفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2023/24.

اقرأ أيضًا:

هل سيرحل ريبيرو عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية؟

موقف يحيى عطية الله من الاستمرار مع الأهلي بعد كأس العالم للأندية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمدي فتحي الأهلي صفقات الأهلي نتائج الأهلي في كأس العالم للأندية كأس العالم للاندية الوكرة القطري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"