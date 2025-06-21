موقف يحيى عطية الله من الاستمرار مع الأهلي بعد كأس العالم للأندية؟

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن مصير الظهير الأيسر المغربي بصفوف الأهلي يحيى عطية الله من الاستمرار مع الفريق عقب منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

الأهلي كان قد تعاقد مع اللاعب المغربي الدولي على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2024/25 قادمًا من نادي سوتشي الروسي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إلى أن الأقرب هو عدم تفعيل الأهلي لبند شراء عقد اللاعب صاحب الـ30 عامًا بعد منافسات كأس العالم للأندية إذ لم يظهر بالصورة التي كانت منتظره له مع الفريق.

يحيى عطية الله شارك بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 22 مباراة سجل خلالها هدفاً وصنع ثلاثة لزملائه خلال 1853 دقيقة لعب فيما غاب لأكثر من فترة بسبب الإصابة.

اللاعب ذاته قال قبل مشاركته مع الأهلي بكأس العالم للأندية إن أموره لم تُحسم بعد مع النادي الأهلي: "إعارتي تنتهي يوم 15 يوليو وليس 30 يونيو وسيتم حسم موقفي بعد البطولة ولديّ بعض العروض الأوروبية، ولكني أخبرت فريقي الروسي بأن الأولوية للأهلي إذا ما أراد استمراري".

موقع "Le7tv" المغربي، سبق وأشار عبر تقرير له إلى أن النادي الأهلي لن يفعّل بند شراء يحيى عطية الله بسبب تكرار إصاباته.

ونوه التقرير المغربي إلى أن قيمة إعارة يحيى عطية الله للنادي الأهلي بلغت 250 ألف يورو فيما يحتاج الأهلي لدفع مليون ونصف المليون يورو لتفعيل بند الشراء.

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