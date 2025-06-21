هل سيرحل ريبيرو عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية؟

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر حقيقة وجود اتجاه داخل مجلس إدارة النادي الأهلي للإطاحة بالمدير الفني الإسباني للفريق خوسيه ريبيرو من منصبه بعد الأداء الذي ظهر به الفريق بمنافسات النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي كان قد أعلن التعاقد مع ريبيرو بصورة رسمية يوم 29 مايو الماضي خلفًا للمدير الفني السويسري مارسيل كولر الذي رحلّ عقب وداع النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي وتولى عماد النحاس المهمة الفنية مؤقتًا خلفًا له ونجح في التتويج مع الفريق بلقب الدوري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ترفض التطرق إلى مستقبل خوسيه ريبيرو مع الفريق.

وشدد المصدر على أن المدرب متواجد مع الفريق بشكل طبيعي وسيتم منحه الفرصة بشكل كامل.

وخاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو ثلاث مباريات الأولى كانت ودية أمام فريق باتشوكا المكسيكي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يفوز الفريق المكسيكي بركلات الترجيح.

وقاد المدرب الإسباني فريق الأهلي في مباراتين بكأس العالم للأندية تعادل في الأولى سلبيًا أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي ثم خسر في المباراة الثانية بهدفين نظيفين على يد بالميراس البرازيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي عند الرابعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل في ختام منافسات دور المجموعات.

ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته في كأس العالم للأندية برصيد نقطة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث.

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