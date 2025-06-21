كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت انطلاقة اليوم الثالث من منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية أول فوز عربي والذي يعود لفريق الترجي التونسي.

فريق الترجي التونسي تمكن من الفوز بهدف نظيف على نظيره لوس أنجلوس الأمريكي عن طريق لاعبه يوسف بلايلي بعد 70 دقيقة من المباراة التي جمعتهما خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ـ ثالث أيام الجولة الثانية من البطولة ـ ليُسجل أول فوز عربي بالجولة الثانية وبالبطولة عامة.

وهو الفوز الذي أنعش خزينة النادي التونسي بمبلغ 2 مليون دولار ما يزيد عن 100 مليون جنيه مصري بعدما خرج "خالي الوفاض" من الجولة الأولى بعدما خسر بثنائية نظيفة على يد نظيره فلامنجو البرازيلي.

وتنص لوائح البطولة على حصول النادي الفائز بأي مباراة على مبلغ 2 مليون دولار فيما يحصل الفريق الذي يتعادل على مليون دولار مكافآة.

ورفع الفوز رصيد فريق الترجي إلى النقطة 3 في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بكأس العالم للأندية بفارق الأهداف عن تشيلسي الوصيف، بينما يتصدر فلامنجو جدول المجموعة بست نقاط ويتذيل لوس أنجلوس الترتيب بدون أي نقطة.

وينتظر الترجي مباراة حاسمة بالجولة الأخيرة من دور المجموعات عند الرابعة من صباح يوم الأربعاء المقبل حين يلتقي بنظيره تشيلسي.

وكان اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية قد شهد خسارة النادي الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بالميراس البرازيلي بعدما استهل الفريق مشواره بالبطولة بالتعادل السلبي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي في الافتتاح ليحصد الفريق حتى الآن مليون دولار ما يزيد عن 50 مليون جنيه مصري.



وينتظر الأندية العربية مواجهة ثالثة بالجولة الثانية عند السابعة من مساء يوم غد الأحد حين يلتقي فريق الوداد نظيره يوفنتوس ثم مواجهة رابعة عند الواحدة صباح يوم الإثنين حين يلتقي فريق الهلال السعودي نظيره سالزبورج النمساوي ثم يلتقي عند الرابعة فجر اليوم ذاته فريق العين الإماراتي بنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.

الوداد كان قد استهل مشواره بالبطولة بالخسارة بهدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي، فيما تعادل فريق الهلال بهدف لمثله أمام نظيره ريال مدريد، بينما تلقى العين خسارة ثقيلة بخماسية نظيفة على يد يوفنتوس.

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