الرياض - منة عمر:

تحدث المكسيكي كانيلو ألفاريز لاعب الملاكمة وطرف "نزال القرن" عن مشاركته في الحدث الضخم، مؤكدا أن تلك اللعبة لا تتعلق بتبادل اللكمات فقط بل إن الأمر يتعلق بالانضباط والالتزام والإيمان.

وتواجد كانيلو في المؤتمر الصحفي لنزال القرن الذي استضافته مدينة الرياض مساء أمس الجمعة للأعلان عن تفاصيل النزال المرتقب.

وقال كانيلو: "كل نزال هو أكثر من مجرد تبادل للكمات، بل فخر، عائلة وإيمان".

وتابع: "أنت لا تقاتل خصمك فقط؛ بل تقاتل نفسك أيضًا، الأمر يتعلق بالانضباط، الالتزام، وحب الملاكمة".

وأتم حديثه قائلا: "أنا أمثل المكسيك وأمريكا اللاتينية، ونحن نفتخر بتمثيل ثقافتنا عالميًا، وفي 13 سبتمبر، سأجسد هذا الفخر بكل معانيه".

ويحمل كانيلو سجلًا حافلًا بـ62 فوزًا، منها 39 بالضربة القاضية، مقابل خسارتين وتعادلين.

جدير بالذكر أن النزال المرتقب سيقام يوم 13 سبتمبر في Allegiant Stadium بلاس فيجاس، كما سيتم بث المباراة مباشرة وسيتمكن مشجعو الملاكمة من مشاهدتها حصرياً عبر نتفلكس.