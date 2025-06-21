شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

وشارك محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول متابعيه خبر ترشيحه لجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فيما شارك حارس مرمى الأهلي محمد سيحا صورة له من تدريبات الأهلي قبل مباراة بورتو البرتغالي.

ونشر المهادم السلوفيني للأهلي صورًا له من وصوله لمقر تدريبات الفريق تحضيرًا لمواجهة بورتو، بينما نشر عددًا من لاعبي الزمالك أبرزهم شيكابالا، أحمد إيشو، أحمد فتوح، محمود حمدي الونش تهنئة لزميلهم حسام أشرف بمناسبة عيد ميلاده.

وهنأ اللاعب عمرو جمال، جون إدوارد الذي سبق وتواجد معه بنادي فاركو على توليه منصبه الجديد كمدير رياضي بنادي فاركو، بينما نشر أكرم توفيق لاعب الشمال القطري وأحمد عبدالقادر لاعب الأهلي الحالي أدعية دينية.

وشارك النجم الإسباني بصفوف برشلونة لامين لامال متابعيه صورًا من استمتاعه بالإجازة الصيفية رفقة نيمار في البرازيل.

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