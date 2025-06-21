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ستوري نجوم كرة القدم.. محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة.. وتهئنة نجوم الزمالك لزميلهم

01:32 ص السبت 21 يونيو 2025
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    ستوري أكرم توفيق
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    تهنئة عمرو جمال لجون إدوارد
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    نيمار ولامين يستمتعان بالإجازة الصيفية
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    تهنئة إيشو لحسام أشرف
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    تهنئة الونش لحسام أشرف
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    تهنئة شيكابالا لحسام أشرف
  • عرض 13 صورة
    وصول جراديشاير لتدريبات الأهلي
  • عرض 13 صورة
    نيمار ولامين يستمتعان بالإجازة الصيفية
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح مرشح لجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية،
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح مرشح لجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية،
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    تهنئة فتوح لحسام أشرف
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    سيحا من تدريبات الأهلي لمباراة بورتو
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

وشارك محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول متابعيه خبر ترشيحه لجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فيما شارك حارس مرمى الأهلي محمد سيحا صورة له من تدريبات الأهلي قبل مباراة بورتو البرتغالي.

ونشر المهادم السلوفيني للأهلي صورًا له من وصوله لمقر تدريبات الفريق تحضيرًا لمواجهة بورتو، بينما نشر عددًا من لاعبي الزمالك أبرزهم شيكابالا، أحمد إيشو، أحمد فتوح، محمود حمدي الونش تهنئة لزميلهم حسام أشرف بمناسبة عيد ميلاده.

وهنأ اللاعب عمرو جمال، جون إدوارد الذي سبق وتواجد معه بنادي فاركو على توليه منصبه الجديد كمدير رياضي بنادي فاركو، بينما نشر أكرم توفيق لاعب الشمال القطري وأحمد عبدالقادر لاعب الأهلي الحالي أدعية دينية.

وشارك النجم الإسباني بصفوف برشلونة لامين لامال متابعيه صورًا من استمتاعه بالإجازة الصيفية رفقة نيمار في البرازيل.

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