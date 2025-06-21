كتبت-هند عواد:

يستمتع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعطلتهم الصيفية، وذلك قبل بداية الموسم المقبل، سواء خارج أو داخل مصر.

وقضى أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك عطلته الصيفية "المصيف" في لبنان، ونشر صورا عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أمام أحد الشواطئ في بيروت.

كما سافر التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، لخارج البلاد رفقة زوجته وابنه لقضاء عطلتهم الصيفية، دون تحديد البلد.

فيما يقضي محمود شيكابالا قائد الفريق عطلته في مسقط رأسه أسوان، ونشر صورته على مركب في النيل.

ونشر محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، صورته هو الآخر أثناء الاستمتاع بعطلته من أمام أحد الشواطئ.

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