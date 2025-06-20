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"بنته ومراته رافعين عليه قضايا".. رشوان يكشف لمصراوي آخر تطورات حبس إبراهيم سعيد

11:45 م الجمعة 20 يونيو 2025
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    إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق
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كتبت - نهى خورشيد:

كشف محمد رشوان محامي، إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلى الأسبق، كواليس حبسه خلال الفترة الماضية، موضحاً موعد خروجه.

وقال رشوان في تصريحات خاصة لمصراوي: "هو عنده مراته داليا وبنته جوليا، رافعين عليه حوالي 32 قضية، ومطلوب منه مليون جنيه نفقة".

وأضاف: "طبعًا صدر ضده أحكام حبس لأنه ما سدّدش الفلوس دي، فتم القبض عليه يوم 7 مارس، واتحبس، وبعد كده توليت أنا القضية من حوالي عشرين يوما".

وتابع حديثه قائلا: "كان فيه حجز على شقته وعفشه، وأنا رجعت الحاجات دي، وقدّمت طلب للنيابة للتحقيق في الموضوع ده وقدمنا طلبات للمحامي العام لإخلاء سبيله ووقف تنفيذ حبسه".

وأكمل محامي إبراهيم: "ومن المنتظر دلوقتي إنه يخرج في الأسبوع الأول من شهر يوليو".

وأتم: "في طبعاً استئنافات على الأحكام الخاصة بالنفقات، ومتأجلة لشهر 9".
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إبراهيم سعيد قضية نفقة
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