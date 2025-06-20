كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا مع استمرار أعضاء لجنة التخطيط التي تضم أحمد حسام "ميدو"، حازم إمام وعمرو الجنايني كمستشارين لمجلس الإدارة.

وشدد مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر في وقت سابق من اليوم الجمعة، على منحه كافة الصلاحيات لجون إدوارد لإدارة قطاع كرة القدم في النادي.

وأبرز الزمالك عبر البيان ذاته ثلاث مهام رئيسية لجون إدوارد نستعرضها خلال السطور التالية:

1) مسؤول عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم.

2) كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم في النادي، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم.

3) أي أخبار رسمية تخص قطاع كرة القدم في النادي، بما فيها الفريق الأول ستكون على لسان المدير الرياضي للزمالك أو المتحدث الرسمي للنادي فقط.

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"ميدو وحازم والجنايني مستشارون".. الزمالك يعلن تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا