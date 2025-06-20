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"صلاحيات كاملة".. 3 مهام لجون إدوارد بعد تعيينه مديرًا رياضياً للزمالك

11:43 م الجمعة 20 يونيو 2025

جون إدوارد

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا مع استمرار أعضاء لجنة التخطيط التي تضم أحمد حسام "ميدو"، حازم إمام وعمرو الجنايني كمستشارين لمجلس الإدارة.

وشدد مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر في وقت سابق من اليوم الجمعة، على منحه كافة الصلاحيات لجون إدوارد لإدارة قطاع كرة القدم في النادي.

وأبرز الزمالك عبر البيان ذاته ثلاث مهام رئيسية لجون إدوارد نستعرضها خلال السطور التالية:

1) مسؤول عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم.

2) كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم في النادي، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم.

3) أي أخبار رسمية تخص قطاع كرة القدم في النادي، بما فيها الفريق الأول ستكون على لسان المدير الرياضي للزمالك أو المتحدث الرسمي للنادي فقط.

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