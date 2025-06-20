كتب - نهى خورشيد

شرح أحمد اليماني المحلل الرياضي الشهير الأسباب الرئيسية وراء تراجع أداء الأهلى في مواجهتي إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وقال اليماني في تصريحات خاصة لمصراوي:" يمكن السبب الرئيسي في فشل الأهلي في التسجيل هو عدم قدرة الأهلي على نقل الكرة من الوسط إلى الثلث الأخير، وده عن طريق جزء من لاعبي الوسط، ولاعبي رأس الهجوم اللي محدش ظهر بالمستوى الجيد في المباراتين حتى الآن، وده أدى إلى عدم تسجيل الأهلي حتى اللحظة".

وأضاف:" افتقد الأهلي التجانس، لأن المدير الفني الجديد عنده فكر عايز يطبقه، ويمكن ده مش الوقت المناسب للتطبيق، خاصة وأنها بطولة رسمية كبيرة، وبالتالي الأهلي افتقد تمامًا التجانس بين اللاعبين، بجانب العناصر اللي جات ولسه ماخدتش وقتها الكامل للانسجام، وده أدى لوجود مشاكل فنية للأهلي".

وتابع اليماني :" الأفضل حتى الآن الشناوي، ياسر إبراهيم، ومروان عطية، وأسوأ لاعب بالنسبة لي تريزيجيه، لأنه كان متوقع منه كتير جدًا ولم يكن على قدر التوقع".

وعن مواجهتي الجولة الأولي والثانية قال:" الأهلي كان ممكن يخسر أمام إنتر ميامي بسبب هبوط اللياقة البدنية وعامل الرطوبة، رغم أن فوزه على الفريق الأمريكي كان من الممكن أن يكون نقطة تحول في مشواره بالمونديال، لكنه أصبح مهددًا، والنسبة الأقرب هي خروجه من البطولة".

وواصل:" في المباراة الثانية، بالميراس تفوّق في الشوط الثاني وترك الكرة للأهلي في الشوط الأول ليصبح بلا حلول، وهو ماكنش متدرب على ده، كان متدرب على الهجمات المرتدة، فاستطاع أن يسجل هدفين بكل أريحية، وحتى لو كانت امتدت المباراة لشوط ثالث، مكنش الأهلي هينجح في تخطي الفريق البرازيلي".

وعن أداء ريبيرو :" حتى الآن، أنا مش شايف إضافة فنية جديدة من المدرب، بس المونديال مش معيار أساسي للحكم عليه، ده مش الوقت الطبيعي لأي مدير فني إنه يبدأ يجرب ويستعد، وده المفروض يحصل قبل بداية الموسم، وبالتالي هنعتبر المونديال بطولة مكملة للموسم الماضي".

وأردف:" شايف برضه إن في بعض الأفكار غير المناسبة بيتم تطبيقها في الوقت الحالي، ممكن تكون مناسبة للمستقبل، والمدرب لا يدير المباريات بالشكل المناسب في رأيي".

وأتم حديثه قائلاً:" الفوز على بورتو صعب جدًا، فريق أوروبي وتالت الدوري البرتغالي، ولا يُستهان به أبدًا، حتى لو إنتر ميامي كسبه، الاتنين أعلى من الأهلي، وأتمنى بس الأهلي يلعب مباراة جيدة بغض النظر عن التأهل".