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هل يرحل ميدو وحازم بعد تعيين جون إدوارد؟.. مصدر يجيب لمصراوي

11:09 م الجمعة 20 يونيو 2025

جون إدوارد

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كتب ـ محمد خيري:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن موقف أعضاء لجنة التخطيط أحمد حسام "ميدو"، حازم إمام وعمرو الجنايني بعد تعيين النادي لجون إدوارد كمدير رياضي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إن لجنة التخطيط مستمرة في عملها بنادي الزمالك، لكن دورها أصبح استشاري فقط.

وأوضح المصدر أن الدور التنفيذي لشؤون كرة القدم في الفترة المقبلة سيكون لچون إدوارد كونه المسئول الأول عن الملف وهو وحده من سيحاسب في النهاية.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن لجنة التخطيط مستمرة في عملها بنادي الزمالك، لكن دورها أصبح استشاري فقط.

وكان نادي الزمالك، قد أعلن عبر بيان رسمي صادر في وقت سابق من اليوم المهام الموكلة لجون إدوارد، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

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جون إدوارد الزمالك أحمد حسام ميدو حازم إمام عمرو الجنايني لجنة التخطيط بالزمالك
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