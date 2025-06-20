عبر مشير حنفي نجم الأهلى السابق، عن حزنه من أداء وصفقات القلعة الحمراء التي ظهرت في الجولة الأولي والثانية من كأس العالم للأندية 2025.

وقال حنفي في تصريحات خاصة لمصراوي:" هو الأهلي مش فاهم، في كل المباريات اللي شارك فيها بيلعب شوط وشوط لا، إهدار فرص وضربات جزاء، في سوء حظ، بس برضو لسه في عدم انسجام بين اللاعبين، لأن معظمهم لسه جاي، وبرضو المدرب لسه جاي وما يعرفش حاجة، بس ده مش عذر".

وأضاف:" المفروض اللاعبين المحترفين لما بينضموا لأي نادي بيشاركوا عادي، لذلك ده مش عذر، أنا مش عايز أجرح النادي الأهلي أو أهاجم عليه، بس ده هو أقصى مستوى وأداء ممكن يقدمه، لأن في فرق بين اللاعب البرازيلي والمصري، وده كان واضح في مواجهة بالميراس، وكذلك مباراة ميامي الافتتاحية، كان الأهلي المفروض يكسب، بس اللاعب المصري بيبقى عنده قناعة إنه مش هيقدر، بترخى، وده ما ينفعش يحصل في بطولة زي مونديال الأندية".

وتابع نجم الأحمر السابق:"إحنا شايفين الفرق، يعني امبارح الفجر باريس اتغلب، فنيجي نشوف اتغلب ليه، والفرق اللي قصاده عمل إيه عشان يكسب، والطموح والإصرار اللي عندهم، الصفقات اللي جات النادي الأهلي جات بطريقة عشوائية، لم يتم النظر إلى الفريق محتاج إيه، والتدعيمات اللي ناقصة، والمراكز الأهلي مشى مدافعين، وأنت دلوقتي الفريق ما فيهوش مدافعين، عشان كده أنت خسران".

عن أزمة الصفقات قال:"لأن لو في أي إصابة حاليًا في المدافعين، مش هيكون في بديل حتى يغطي المشكلة دي، ما فيش مدافع صلب وتقدر تطمن له، يعني كان عندنا محمد عبد المنعم ورامي ربيعة أساسيين، هل لما أجي أمشي دول ما أجيبش حد بالمستوى بتاعهم؟ ده هيأثر طبعًا، وبعدين أنا روحت عملت صفقات واشتريت لاعبين كتير جدًا بس كلهم شبه بعض، يعني ما قدرتش أجيب احتياج الفريق".

وواصل :" كذلك توقيت المدرب غلط، ماكنش ينفع يكون في الوقت ده قبل الماتش بيوم، هيعمل إيه؟ ولا هينسجم مع اللاعبين، ولا هيحط تشكيل صح، ولا أي حاجة، يعني مثلًا رمضان بيكهام مشي ورجع الأهلي، هو المدرب ده شافه قبل كده؟ ولا عرف مستواه؟ وبنشوفه بيلعب وبيعتمد عليه".

وأشار:" التوقيت خطأ، كان الأحسن إن عماد النحاس قاد الفريق في البطولة وكمل، لأنه عامل نتائج كويسة جدًا، وأخذ الدوري، وبدأنا معاه نشوف كرة هجومية، والفريق يسجل أكثر من هدف في الماتش، مش عايز أبقى قاسي عشان محدش يقول إني بقطع في الأهلي، بس اللي بيحصل ده مش طبيعي أصلا".

عن الصفقات أكد:" مش طبيعي تمشي لاعيبة دولية وما تجيبش زيهم، وإنك تجيب مدرب قبل بطولة كبيرة في وقت زي ده، مش طبيعي إن الفريق بيلعب شوط واحد كويس بس، والشوط التاني يتغلب ويقع ويبقى أهلي تاني خالص، كل الحاجات دي مش طبيعية، الأهلي جايب الصفقات دي عشان يظهر في المونديال بشكل كويس، لأن ده حدث كبير الدنيا كلها بتشوفه، فلازم الأهلي يبان بشكل كبير، حتى إحنا شفنا جمهور الأهلي في أمريكا عامل إزاي، وده مش طبيعي وليه أسباب".

واستكمل:" مافيش فرصة طبعًا للأهلي إنه يكمل، في فريقين خلاص وصلوا، إحنا حتى لو لينا نسبة 5% هنلعب عشانها، بورتو اسم كبير وفرقة كبيرة، بس إنت هتلعب عشان تعمل اللي عليك، لأنك بتمثل النادي الأهلي، فلازم تلعب وتكسب، اعمل اللي عليك وملكش دعوة بالنتايج التانية، لو في نصيب هتكمل، إنما حتة الوصول دي حظها قليل جدًا، لأن بالميراس وميامي اتعادلوا، هيوصلوا".

وعن مستوى الأحمر:" مافيش فريق في البطولة ما جابش أهداف، ما عدا إحنا، وأنا شايف إنها صعبة جدًا، بس ما فيش مستحيل في الكورة، نعمل اللي علينا برضو المكسب في الماتشات دي بـ2 مليون دولار، يعني ليها عائد مادي كبير، العب بقى عشان اسم النادي الأهلي، والعامل المادي، رقم كبير بالمصري، إنت لازم تكسب آخر ماتش وتسجل بأي طريقة عشان الجمهور كمان، لأن لو الأهلي خسر هيبقى الشكل وحش، لا وصلت ولا سجلت أهداف، وخرجت بالاسم الكبير والصفقات بشكل وحش، فلازم الماتش اللي جاي اللاعبين يركزوا، لازم على الأقل يا تعادل يا مكسب، ونسيب النتيجة التانية والصعود من عند ربنا".

وأردف:" الأهلي محتاج مدافعين، ومساك، وفروْد، وباك يمين وشمال. الناس مش شايفة إن بعد علي معلول ما فيش باك شمال، ومحمد هاني لوحده، والراجل مصر عليه، اتنين مساكين بعيد عن بعض جدًا ومافيش انسجام، رغم إني شايف لو أشرف داري لعب ماتشات كتير هيبقى كويس، النادي ما عندوش مهاجم غير وسام أبو علي، لو اتصاب، المدرب هيعمل إيه؟ ما ينفعش يبقى كيان كبير وما يجيبش الاحتياجات دي كلها".

وأضاف:" زيزو لغاية دلوقتي ماعملش الفارق اللي متوقع منه، الجمهور كان متوقع إنه هيبقى في فارق بين لعبه في الزمالك، وبين مشاركته مع الأهلي في بطولة كبيرة زي دي،بس هنعذره، لأنه بقاله شهور مش بيلعب مع فريق، ولا بيتمرن، وجالنا من الباب للنار على بطولة كبيرة، لا كرويًا ولا فنيًا، معذور، وماكنش يلعب برضو أساسي، وده عيب يتاخد على المدير الفني، خطأ فني كبير. ومستنين كتير منه الفترة الجاية".

وأتم حديثه:" بصراحة أنا شايف، ومن وجهة نظري، إن إصابة إمام عاشور هي اللي اتأثر بيها الأهلي، وعملت كده في التشكيل، بس برضو ده عيب، لأن الأهلي مش بيلعب بلاعب واحد، بس إصابته فعلًا حسينا إن الأهلي مافهوش شراسة هجومية".