أعلن نادي الزمالك تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا مع استمرار أعضاء لجنة التخطيط التي تضم أحمد حسام "ميدو"، حازم إمام وعمرو الجنايني كمستشارين لمجلس الإدارة.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، استعراض مجلس إدارته برئاسة حسين لبيب التوصيات والخطة النهائية المقدمة من لجنة التخطيط والتطوير بخصوص ملف إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالكامل في النادي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن المجلس عن تقديره للدور الذي قامت به اللجنة منذ توليها المهمة، مع استمرار أعضاء اللجنة كمستشارين لمجلس إدارة النادي وتعيين جون إدوارد مديراً رياضياً لقطاع كرة القدم في النادي، على أن يكون مسؤولاً عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار الزمالك عبر البيان ذاته إلى أن مجلس إدارته منح جون إدوارد كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم في النادي، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة في الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة، وبما يلبي طموحات جماهير الزمالك.

وأكد النادي على أن أي أخبار رسمية تخص قطاع كرة القدم في النادي، بما فيها الفريق الأول، ستكون على لسان المدير الرياضي للزمالك أو المتحدث الرسمي للنادي فقط، مع التنبيه بأن مجلس الإدارة لن يقف صامتاً أمام أي محاولات للزج بالزمالك كطرف في صناعة أكاذيب هدفها بث الفرقة والانقسام بين صفوف الجماهير.

وأتم النادي بيانه بالتشديد على أن مجلس إدارة ناديه أنه يعي ويستمع إلى أصوات جماهيره الوفية، التي ضربت مثالاً رائعاً في الحب والانتماء الحقيقي لناديها كعادتها دوماً، ولن يدخر المجلس جهداً في سبيل استمرار الزمالك على منصات البطولات، بعد أن تُوِّج قبل أيام بطلاً لكأس مصر للمرة الـ29 في تاريخه.

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