كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

- -
04:00

بوكا جونيورز

كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

- -
01:00

الترجى الرياضي

كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
22:00

اوراوا ريد دياموندز

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يعلن غياب لاعبه عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية

09:29 م الجمعة 20 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي.
  • عرض 5 صورة
    طاهر محمد طاهر..
  • عرض 5 صورة
    طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي
  • عرض 5 صورة
    طاهر محمد طاهر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلن النادي الأهلي غياب لاعبه طاهر محمد طاهر عن مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية على إثر الإصابة التي لحقت به في مباراة إنتر ميامي بالجولة الأولى وجعلته يغيب عن مباراة الفريق يوم أمس الخميس أمام نظيره بالميراس البرازيلي.

وأشار النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة إلى أن طاهر محمد طاهر قد بدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بشد في منشأ العضلة الأمامية، ويغيب على أثرها عن مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وخضع طاهر لتدريبات علاجية في الجيم بفندق إقامة بعثة الأهلي في مدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن مواجهة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.

ترتيب الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ويتذيل فريق الأهلي قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته في كأس العالم للأندية برصيد نقطة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر بالميراس ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الوصيف.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يعلن استعادة لاعبه قبل مباراة بورتو

" هتجيب مين تاني؟ ".. نجم الأهلي السابق يكشف لمصراوي رأيه في أداء الصفقات الجديدة في مونديال الأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طاهر محمد طاهر الأهلي كأس العالم للأندية إصابة طاهر محمد طاهر مباريات كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: إنجاز دولي جديد لمؤسسة "أونا" الأكبر والأكثر مهنية في مصر
"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"