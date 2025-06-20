الأهلي يعلن غياب لاعبه عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية

أعلن النادي الأهلي غياب لاعبه طاهر محمد طاهر عن مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية على إثر الإصابة التي لحقت به في مباراة إنتر ميامي بالجولة الأولى وجعلته يغيب عن مباراة الفريق يوم أمس الخميس أمام نظيره بالميراس البرازيلي.

وأشار النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة إلى أن طاهر محمد طاهر قد بدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بشد في منشأ العضلة الأمامية، ويغيب على أثرها عن مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وخضع طاهر لتدريبات علاجية في الجيم بفندق إقامة بعثة الأهلي في مدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن مواجهة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.

ترتيب الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ويتذيل فريق الأهلي قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته في كأس العالم للأندية برصيد نقطة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر بالميراس ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الوصيف.

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