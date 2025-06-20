الأهلي يعلن استعادة لاعبه قبل مباراة بورتو

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي مشاركة لاعبه أحمد نبيل "كوكا" بالحصة التدريبية الجماعية للفريق اليوم الجمعة؛ استعداداً لمباراة بورتو البرتغالي.

ويلتقي الأهلي نظيره بورتو البرتغالي عند الرابعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وغاب كوكا عن مباراة الأهلي يوم أمس الخميس أمام نظيره بالميراس البرازيلي التي انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة بسبب الإصابة.

وتعافى كوكا من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى لتتأكد جاهزيته للتواجد مع الأهلي في المواجهة القادمة أمام بورتو البرتغالي، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ترتيب الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ويتذيل فريق الأهلي قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته في كأس العالم للأندية برصيد نقطة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر بالميراس ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الوصيف.

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