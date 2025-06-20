صفقة جديدة للأهلي (صور وفيديو)

أعلن النادي الأهلي عن إتمام إدارته إجراءات التعاقد مع اللاعبة سارة خالد لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم النسائي.

ونشرت حسابات الأهلي مقطع فيديو للاعبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مُذيلة إياه بتعليق:" نسر جديد هبط في الجزيرة.. سارة خالد أهلاوية".

وتعد الصفقة هي الأول للنادي الأهلي لتدعيم صفوف فريقه للموسم الرياضي المقبل 2025/26.

وانضمت اللاعبة لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقدها مع نادي مودرن سبورت.

يذكر أن فريق الأهلي قد حقق لقب كأس مصر للسيدات الموسم الماضي 2024/25 بعدما فاز على نظيره وادي دجلة.

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