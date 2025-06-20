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"صافرة فنزويلية".. فيفا يعلن حكام مباراة الأهلي وبورتو

07:55 م الجمعة 20 يونيو 2025
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    هدف بالميراس الثاني في مرمى الأهلي (1)
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس (3)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة الأهلي ونظيره بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

ويلتقي فريق الأهلي نظيره بورتو عند الرابعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات

وأشار الاتحاد الدولي عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى أن الفنزويلي خيسوس فالينزويلا سيكون حكماً للساحة فيما يعاونه مواطنيه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، بينما سيكون الحكم الإماراتي عمر آل علي سيكون حكمًا رابعًا ضمن طاقم خيسوس فالينزويلا.

وسبق وأدار الحكم الفنزويلي مباراة للأهلي بكأس العالم للأندية نسخة 2023 أمام نظيره اتحاد جدة والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

ترتيب الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته في كأس العالم للأندية برصيد نقطة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر بالميراس ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الوصيف.

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