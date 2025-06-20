جنش يحيي ذكرى أحمد رفعت في عيد ميلاده بهذه الطريقة

كتبت-هند عواد:

أحيا محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن سبورت، ذكرى زميله السابق أحمد رفعت في عيد ميلاده الـ31.

ونشر محمود جنش صورة أحمد رفعت أثناء احتفاله بعيد ميلاده اسابق، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

كما نشر صورة نجله "مالك" رفقة المكان المخصص لأحمد رفعت في غرفة تبديل ملابس فريق مودرن سبورت.

وتوفى أحمد رفعت في يوليو 2024، متأثرا بمضاعفات صحية نتيجة توقف عضلة قلبه خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في مارس من نفس العام.

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