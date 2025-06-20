إسماعيل يوسف يعلن تشكيل قطاع ناشئين سيراميكا كليوباترا
أعلن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين في نادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل قطاع الناشئين للموسم الرياضي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
ويشمل التشكيل الجديد، تعيين ياسر رضوان مدير فنيًا عامًا لقطاع الناشئين، والكابتن تامر عبد الحميد مديرًا لإدارة الأكاديميات.
وجاء تشكيل الأجهزة الفنية كالتالي:
مواليد 2007
المدير الفني: كابتن أدهم وليد
المدرب: كابتن أيمن مجدي السيد
المدرب: كابتن محمد مصطفى
مدرب حراس المرمى: كابتن مصطفى علي
أخصائي طبي: د.محمد السيد
إداري: كابتن أحمد رجب
مواليد 2009
المدير الفني: كابتن محمد كمال
المدرب: كابتن ياسر رمضان
المدرب: كابتن مصطفى إبراهيم
مدرب حراس المرمى: كابتن محمد شريف أحمد
أخصائي طبي: د.مجدي عبد الحكيم
إداري: كابتن إبراهيم محمود
مواليد 2010
المدير الفني: كابتن محمود محمود
المدرب: كابتن أحمد محسن
المدرب: كابتن سيد سعد جمعة
مدرب حراس المرمى: كابتن محمد حنفي حسين
أخصائي طبي: محمد حمزة إبراهيم
إداري: كابتن إيهاب عليوي
مواليد 2011
المدير الفني: كابتن عمرو شعبان توفيق
المدرب: كابتن محمود نبيل
المدرب: كابتن محمد جمال
مدرب حراس المرمى: كابتن عبد الرحمن عمر
أخصائي طبي: د.نادر إبراهيم محمد
إداري: كابتن حمدي رمضان
مواليد 2013
المدير الفني: كابتن محمود شعبان
مدرب: كابتن عمرو سعيد
مدرب: كابتن محمد ممدوح
مدرب حراس المرمى: كابتن نبيل حسن محمد
أخصائي طبي: د.صالح عبد الله
إداري: كابتن أحمد عبد الفتاح
مواليد 2015
المدير الفني: كابتن محمود رجب
مدرب: كابتن عاطف يوسف
مدرب: كابتن هاني أحمد
مدرب حراس المرمى: كابتن عبد الحليم أحمد
أخصائي طبي: د.محمد حسن علي
إداري: كابتن أحمد عبد الفتاح
فيديو قد يعجبك: