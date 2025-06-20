أقل من قدرات اللاعبين.. الطيب يعلق على هزيمة الأهلي من بالميراس

كتبت-هند عواد:

تحدث المعلق أحمد الطيب عن هزيمة الأهلي من بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن الإدارة الفنية أقل من قدرات اللاعبين.

وكتب الطيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأهلي مش حلو خالص، إعداد وتجهيز الفريق بدنيا ونفسيا واختيار التشكيل والخطط المناسبة لمواجهة مدارس لعب مختلفة فيه قصور كبير".

وأضاف: "بسبب قصر فترة تواجد الكوتش مع اللاعبين، الإدارة الفنية أقل بكثير من قدرات اللاعبين، وقيمة النادي الجميع يتحمل المسؤولية من الرئيس بيبو مرورا باللاعبين جميعا حتى الرجل الطيب عم حارس".

واختتم الطيب: "اللي بنقول أسمائهم مع الفوز، لازم نقول أسمائهم مع الخسائر وهذا التراجع الرهيب، لأن الأهلي وجمهوره يستحق أفضل من كده".

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