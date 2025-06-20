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انقسام بين حازم إمام وميدو بسبب أبو جبل.. التفاصيل كاملة

09:02 ص الجمعة 20 يونيو 2025
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    ميدو وهشام نصر من مؤتمر الزمالك 2
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    ميدو من مؤتمر الزمالك 1
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    ميدو وهشام نصر من مؤتمر الزمالك 3
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    حازم امام
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    حازم إمام وميدو
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    حازم إمام وزيزو
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    ميدو وحازم إمام
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    محمد أبو جبل حارس منتخب مصر
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    محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي
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    محمد أبو جبل حارس منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو جبل حارس منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو جبل (2)
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انقسام داخل نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، على ضم محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي السابق.

ورحل أبو جبل من صفوف فريق البنك الأهلي، بعد انتهاء عقده مع الفريق ورفض الأخير التجديد، في ظل عدم حاجة الفريق لجهوده.

وعاد الحارس مؤخرا، من الإصابة، بقطع في الرباط الصليبي، وشارك مع فريق البنك في آخر مباريات الموسم في الدوري المصري.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن هناك حالة من الانقسام على انضمام أبو جبل للزمالك وعودته مرة أخرى، في ظل ترحيب الحارس بشدة ورغبة أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط في تواجده.

وأضاف المصدر، أن حازم إمام عضو لجنة التخطيط، يرى أن وجود أبو جبل في الفترة المقبلة، ضرره أكبر من نفعه، مؤكدا أنه حارس موهوب ومميز، ولكنه سيجعل هناك مزيدا من الأزمات، مع الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي، خاصة وأنه لديه خبرة كبيرة وسيأتي للعب بشكل أساسي.

وأختتم: "معظم الآراء داخل نادي الزمالك، تسير مع وجهة نظر حازم إمام، ويرون أن النادي في حالة إلى حارس سنه صغير، ولديه طموحات ويكون مستقبل مميز للنادي، وحتى الآن النسبة الأكبر عدم ضم الحارس".

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