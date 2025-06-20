كتب- محمد عبدالهادي:

أطلق اللاعب مصطفى عفروتو لاعب الأهلي السابق تعليقًا قويًا على مستوى اللاعبين المصريين في البطولات العالمية، وظهورهم بمستوى متواضع أمام الفرق الأوروبية.

وكتب مصطفى عفروتو عبر ستوري انستجرام: "احنا بعاد قوي عن كرة القدم بجد فنياً وبدنياً وخططيا وكل حاجة الموضوع ملوش علاقة بأهلي او اي نادي تاني".

وأضاف: "احنا هنا مش فالحين غير في السقطة واللقطة ونطلع نقطع ومبنعالجش مشاكلنا".

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر في وقت سابق منع مصطفي عفروتو من الظهور في البرامج التلفزيونية لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية تصريحاته ضد مصطفى يونس.