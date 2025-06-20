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"بعاد عن كرة القدم فنيا وبدنيا"... لاعب الأهلي السابق يطلع تصريحات نارية بعد الهزيمة من بالميراس

03:06 ص الجمعة 20 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (8)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وبالميراس
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كتب- محمد عبدالهادي:

أطلق اللاعب مصطفى عفروتو لاعب الأهلي السابق تعليقًا قويًا على مستوى اللاعبين المصريين في البطولات العالمية، وظهورهم بمستوى متواضع أمام الفرق الأوروبية.

وكتب مصطفى عفروتو عبر ستوري انستجرام: "احنا بعاد قوي عن كرة القدم بجد فنياً وبدنياً وخططيا وكل حاجة الموضوع ملوش علاقة بأهلي او اي نادي تاني".

وأضاف: "احنا هنا مش فالحين غير في السقطة واللقطة ونطلع نقطع ومبنعالجش مشاكلنا".

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر في وقت سابق منع مصطفي عفروتو من الظهور في البرامج التلفزيونية لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية تصريحاته ضد مصطفى يونس.

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الأهلي الأهلي وبالميراس مصطفي عفرتو كأس العالم للأندية
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