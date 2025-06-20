كتب – محمد عبد الهادي

أطلق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تصريحات قوية خلال ظهوره عبر برنامج "دورينا غير" على قناة SSC السعودية، عبّر فيها عن حزنه الشديد من أداء النادي الأهلي في مباراته الأخيرة أمام بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية، والتي انتهت بخسارته بهدفين دون رد.

وقال ميدو:"صدق أو لا تصدق، أنا راجل زملكاوي، لكن كنت زعلان جدًا من اللي شفته في مباراة بالميراس، الموضوع أكبر بكتير من الأهلي والزمالك أو إننا نناكف بعض، إحنا بنتكلم عن فريق بيمثل مصر، ومن المفترض أنه الأفضل."

وأضاف منتقدًا أداء اللاعبين: "أنا آسف، بس كل اللاعبين من غير استثناء ما عرفوش يعملوا أساسيات الكرة، زي الاستلام والتسليم، التحرك، والتمركز في الكرات الثابتة، ده مؤلم لأي مصري بيحب كرة بلده."

واختتم ميدو حديثه قائلاً: "الموضوع مالوش علاقة بأهلي وزمالك، لازم نراجع نفسنا كإعلام وكمنظومة، كل لاعب ياخد حقه الحقيقي، مش بس علشان راح نادي كبير نعمل منه نجم، التقييم لازم يكون على الأداء والمستوى، لو عايزين نحافظ على مستقبل الكرة المصرية."