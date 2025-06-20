"هل توقعت خسارة الأهلي من بالميراس؟".. رد غريب من ميدو

كتب- محمد عبدالهادي:

أدلى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي، بتصريحات فنية مثيرة للجدل خلال ظهوره في برنامج "دورينا غير" عبر قناة SSC السعودية، أبدى خلالها رأيه الفني في خسارة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ورغم تأكيده أنه لم يتوقع خسارة الأهلي، أشاد ميدو بذكاء مدرب بالميراس الذي، بحسب وصفه، نجح في استنزاف طاقة لاعبي الأهلي خلال الشوط الأول، مما مهد الطريق لحسم اللقاء في الشوط الثاني.

وأجاب ميدو خلال تواجده في قناة SSC عن توقعه بخسارة الأهلي أمام بالميراس وقال: "لا لم أتوقع خسارة الأهلي، لكن مدرب بالميراس كان ذكي جدًا، الشوط الأول استغل استحواذ الأهلي بشكل إيجابي لمصلحته، واستنزف طاقة اللاعبين بشكل واضح."

وأوضح: "الناس كانت فاكرة إن الأهلي كان أفضل، لكنه كان فقط مستحوذ، وده مش معناه إنك الأفضل، الاستحواذ بدون فاعلية مش ميزة."

وتابع ميدو:"كنت بتفرج على المباراة مع أصحابي، وقلت لهم إن مدرب بالميراس هيبدأ الشوط الثاني بضغط عالي، وبالفعل ده حصل من أول كرة، ضغط، وكسب فاول، وفي الكرة اللي بعدها سجل الهدف، وبعدها الثاني مباشرة."

انتقاد لخبرة كولر في المواجهات الكبرى

ووجه ميدو انتقادات واضحة لمدرب الأهلي خوسيه ريبيرو، قائلًا: ""ريبيرو خبرته قليلة في إدارة المباريات الكبيرة، واتسحب تمامًا في الأسلوب اللي فرضه عليه مدرب بالميراس، ولم يعرف كيف يتعامل مع الضغط ولا غيّر شكل اللعب."