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تعليق مثير للجدل من إبراهيم فايق عقب خسارة الأهلي من بالميراس

01:47 ص الجمعة 20 يونيو 2025
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس ،
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس (7)
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    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (8)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 17 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 17 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
  • عرض 17 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 17 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 17 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 17 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
  • عرض 17 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 17 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 17 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
  • عرض 17 صورة
    جماهير الأهلي في ملعب ميتلايف (1) (1)
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    الأهلي وبالميراس
  • عرض 17 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
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كتب- محمد عبدالهادي

أبدي الإعلامي إبراهيم فايق استيائه من خسارة النادي الأهلي أمام بالميراس في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي بثنائية نظيفة من بالميراس، ليصعب حظوظه في المجموعة، بعدما أستقر في المركز الرابع والأخير في الترتيب.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللي يزعلك فعلا.. أن مفيش اي ماتش في الاتنين كان بعيد.. الاتنين في المتناول.. والفريقين يتغلبوا عادي".

وتابع: "الأزمة من الآخر: (ان مفيش حد في الفريق كان مصدق انه يقدر يكسب في الماتش الأول والتاني) مستوى كورة كبير بس في مقدورك يعني.. مش ليڤيل الوحش.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 24 يونيو الجاري على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبورتو، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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الأهلي إبراهيم فايق تعليق إبراهيم فايق الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية
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