بعد الهزيمة من بالميراس.. كم خسر الأهلي ماليًا في كأس العالم للأندية؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تكبّد النادي الأهلي خسائر مالية بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، والتي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب ميتلايف.

ووصلت خسائر الأهلي ماليًا بعد الهزيمة من بالميراس نحو 3 ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 152 مليون جنيه مصري، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الجوائز المالية للبطولة.

وبحسب لوائح "فيفا"، يحصل الفريق الفائز في مباريات دور المجموعات على مكافأة قدرها 2 مليون دولار، فيما يمنح الفريق المتعادل مليون دولار فقط.

وقد خسر الأهلي مليون دولار نتيجة تعادله أمام فريق إنتر ميامي الأميركي، مكتفيًا بالحصول على مليون دولار بدلاً من المكافأة الكاملة.

ولم يتوقف النزيف المالي عند هذا الحد، إذ خسر الأهلي أيضًا مكافأة الفوز أمام بالميراس البرازيلي، والتي تقدر بـ2 مليون دولار، بعد هزيمته في اللقاء.

وبذلك، يكون الأهلي قد فقد فرصة الحصول على 3 ملايين دولار خلال مشواره في البطولة، ليكون أمامه فرصة كبيرة في تعويض تلك الخسائر في حال فوزه باللقاء الثالث بالمجموعات أمام بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

من المقرر أن يلتقي الأهلي وبورتو البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 24 يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.