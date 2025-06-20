كتب- محمد عبدالهادي:

ازدادت حسابات النادي الأهلي تعقيدًا في بطولة كأس العالم للأندية، بعد نهاية الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، حيث تقلّصت فرص المارد الأحمر في عبور دور المجموعات.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة مؤلمة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، بينما حقق إنتر ميامي الأمريكي فوزًا ثمينًا على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1، مما قلب موازين المجموعة وأربك أوراق التأهل.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية:

بالميراس: 4 نقاط

إنتر ميامي: 4 نقاط

بورتو: نقطة واحدة

الأهلي: نقطة واحدة

ماذا يحتاج الأهلي لعبور دور المجموعات؟

يحتاج الأهلي عدة شروط لتحقيق التأهل، حيث يتوجب عليه الفوز على بورتو في الجولة الختامية، مع انتظار خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس، لكن التأهل سيتحقق فقط في الحالات التالية:

فوز الأهلي على بورتو بفارق 3 أهداف كاملة، مع خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق هدف واحد.

فوز الأهلي على بورتو بفارق هدفين، بشرط أن يخسر إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق هدفين.

فوز الأهلي بأي نتيجة، إذا خسر إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق 3 أهداف أو أكثر.