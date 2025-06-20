تألق والأهلي ومن دون ناد.. محطات في مسيرة أبو جبل خلال آخر عامين

كتبت-هند عواد:

بات محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر السابق، من دون ناد، بعدما أعلن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي رحيله عن الفريق، بنهاية الموسم المنصرم.

وقال طارق مصطفى في تصريحات إذاعية: "محمد أبو جبل لن يجدد عقده مع البنك ورحل عن الفريق"، ولم يكشف أبو جبل حتى الآن عن وجهته المقبلة.

وشهدت المحطات الأخيرة في مسيرة أبو جبل تراجعا كبيرا، إذ أنه قبل عامين كان أحد العوامل التي ساهمت في صعود منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022.

تألق أبو جبل مع منتخب مصر

شهدت بطولة أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون، تألق لافت لمحمد أبو جبل، خاصة بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي.

وساهم أبو جبل في صعود مصر إلى النهائي، بعد فوز مصر على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 في نصف النهائي، قبل خسارة النهائي من السنغال.

عرض سعود نظير التألق

كان أبو جبل حارسا لمرمى الزمالك في تلك الفترة، وبعد ظهوره اللافت مع منتخب مصر، تلقى عرضا من النصر السعودي وبالفعل وقع على عقود انتقاله إلى الفريق، إلا أن الأمر بات بالفشل.

وأنهت إدارة النصر السعودي الأمر مع أبو جبل بشكل ودي، وانتقل بعدها إلى البنك الأهلي.

مفاوضات الأهلي

خلال أمم أفريقيا الماضة 2023، تداولت أنباء عن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع محمد أبو جبل الذي كان ضمن بعثة الفراعنة في كوت ديفوار، إلا أن الأمر لم يكتمل هو الآخر.

وقال أبو جبل في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "الأهلي تحدث مع النادي ووكيلي، وانتهى الاتفاق والأمور كانت تسير بشكل جيد ورسمي، كنت أركز في المباراة مع المنتخب ولا أفكر في الانتقال ولا أي شيء".

وأضاف: "الناس ظلمتني، وكان الموضوع سينتهي بعد مباراة الكونغو الديمقراطية، والنادي وافق على الانتقال والأمور انتهت، ولم أوقع على أي عقود وأنا مع المنتخب، ولم يحدث بيني وبين كهربا خلافا، وعندما عدت من البطولة علمت أن الأمر فشل بفعل فاعل".