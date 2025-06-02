كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد الظهير الأيسر لفريق إنتر ميامي الأمريكي، نواه ألين، بقدرات لاعبي الأهلي قبل مباراتهما في كأس العالم للأندية، مشددًا على صعوبة اللقاء.

وقال صاحب الـ 21 عامًا في تصريحات لقناة أون سبورت مساء اليوم الإثنين، إن مجموعتهم في كأس العالم للأندية صعبة وتضم فرقًا جيدًا ولكنهم متحمسون لهذا التحدي، مضيفًا:"مباراة الأهلي ستكون صعبة ورائعة في الوقت نفسه ومتحمسون لمواجهته وستكون تجربة رائعة فالأهلي فريق كبير وسنحاول الفوز عليه وأن نكون في أفضل مستوياتنا".

وتطرق اللاعب صاحب الجنسيتين الأمريكية واليونانية لمستوى فريقه بالموسم الجاري بقوله:"موسمنا بدأ جيدًا ووصلنا إلى دور نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، وما زلنا في المنافسة على لقب الدوري الأمريكي، وسنبدأ التركيز حاليًا على كأس العالم للأندية".

وأتم لاعب إنتر ميامي تصريحاته بقوله:"لدينا آمال كبيرة، وكل شيء ممكن في كأس العالم للأندية ولا نستهدف فقط المنافسة في كأس العالم للأندية، بل الاستمتاع أيضًا، خاصة أنها بطولة كبيرة وجديدة سيشاهدها الجميع حول العالم".

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء المقبل، الموافق 4 يونيو الجاري، للمشاركة في منافسات مونديال الأندية.

مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل إذ أوقعت القرعة النادي الأهلي في مجموعة تضم إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميامي في مباراته الأولى بالبطولة نظيره الأهلي عند الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو.

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