أحمد شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقتين جديدتين

كتب ـ محمد الميموني:

كشف حارس الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير على قناة الأهلي عن موعد إعلان مسؤولي القلعة الحمراء عن صفقتين جديدتين.

وقال أحمد شوبير خلال حلقة اليوم الإثنين من برنامج "حارس الأهلي":"الأهلي سيعلن عن صفقة جديدة يوم 4 يونيو ثم سيعلن عن صفقة كبيرة مدوية يوم 6 أو 7 يونيو خلال عيد الأضحى".

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء المقبل، الموافق 4 يونيو الجاري، للمشاركة في منافسات مونديال الأندية.

مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل إذ أوقعت القرعة النادي الأهلي في مجموعة تضم إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.

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