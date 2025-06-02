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اتحاد الكرة ينعي والدة عمرو الجنايني

11:11 م الإثنين 02 يونيو 2025

عمرو الجنايني

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كتب ـ محمد الميموني:

نعى اتحاد الكرة والدة عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق.

وكتب عمرو الجنايني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في وقت سابق من اليوم الإثنين: "أمي الغاليه في ذمة الله، ماتت من كنت أكرم من أجلها .. أرجو الدعاء".

وسبق وتواجد عمرو الجنايني في منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مؤقت، بتعيين من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ويعمل عمرو الجنايني في الوقت الحالي، بلجنة التخطيط بنادي الزمالك، ومعه حازم إمام وأحمد حسام ميدو، ويسعى للمساعدة في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية ومدير فني أجنبي جديد.

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عمرو الجنايني والدة عمرو الجنايني
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