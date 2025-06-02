كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نائب رئيس نادي الزمالك، هشام نصر، سبب الطلب الذي تقدم به خلال الاجتماع الذي عُقد في وقت سابق من اليوم الإثنين بين الأندية واتحاد الكرة ومسؤولي الرابطة.

وقال نصر، في تصريحات أوردها المركز الإعلامي لناديه اليوم، إنهم طالبوا بتقليل عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل خلال اجتماع اتحاد الكرة والرابطة مع الأندية.

وأوضح نصر أن طلب الزمالك جاء من أجل مصلحة المنتخبات، بجانب منح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين المحليين للمشاركة مع فرقهم، وهو ماسيعود بالفائدة على الكرة المصرية.

وأشار نائب رئيس نادي الزمالك إلى أن هناك صعوبة في توفير العملة الصعبة للاعبين الأجانب، منوهًا إلى أن كثرة اللاعبين الأجانب بفرق الدوري يقلل الاهتمام بالناشئين.

وتابع: "الزمالك حريص على بقاء الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز، في ظل العلاقات التاريخية بين الناديين وجماهيرهما، واستمرار الدراويش في الدوري أمر جيد، ولكن إلغاء الهبوط ليس الحل الأمثل، وماذا إذا تكرر الأمر في الموسم المقبل؟".

واختتم هشام نصر قائلاً: "الزمالك كان قد طالب من قبل بتثبيت جدول الدوري، وما حدث في الموسم الحالي من مكتسبات، هي طلبات النادي التي نادى بها الموسم الماضي، ولابد من العمل على تعزيزها في الموسم المقبل".

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