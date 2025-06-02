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دفعة قوية للزمالك قبل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

09:36 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    دونجا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى فريق الزمالك تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي دفعة قوية خلال الحصة التدريبية مساء اليوم الإثنين ضمن التحضيرات لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره بيراميدز عند 08:30 مساء يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.

وشهدت الحصة التدريبية انتظام لاعب خط الوسط نبيل عماد "دونجا" بعد الاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكانت الفحوصات التي خضع لها دونجا أثبتت إصابته بكدمة في الضلوع، وعدم وجود شرخ أو كسور.

وخاض اللاعب الفقرة التأهيلية، بجانب تدريبات الكرة بشكل طبيعي بصحبة زملائه بالفريق.

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