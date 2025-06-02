مصدر يوضح لمصراوي موقف مصابي الأهلي قبل المشاركة بكأس العالم للأندية

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر بالجهاز الفني للأهلي، موقف اللاعبين المصابين بصفوفهم قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بكأس العالم للأندية.

ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء 4 يونيو المقبل، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إلى أن الجناح الشاب بصفوف الفريق محمد عبدالله قد تعافى بشكل كامل بعد الإصابة التي لحقت به خلال تواجده مع منتخب الشباب مواليد 2005 ليصبح جاهزًا للتواجد مع بعثة الفريق التي ستغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المصدر أن كريم فؤاد انتظم كذلك بالتدريبات الجماعية للأهلي بشكل طبيعي ولكن قد لا يلحق ببعثة الفريق التي ستغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فترة الغياب الطويلة التي عانى منها بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وعلى الجانب الآخر بحسب المصدر ذاته مازال أحمد عبدالقادر يواصل برنامجه التأهيلي بعدما تعرض للإصابة في ختام إعارته لصفوف قطر القطري، فيما بدأ زميله المغربي رضا سليم في تدريبات الجري حول الملعب ولكن كلاهما خارج البعثة التي ستغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل إذ أوقعت القرعة النادي الأهلي في مجموعة تضم إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.

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