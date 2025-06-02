كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي العين الإماراتي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي المصري رامي ربيعة بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

ونشرت حسابات نادي العين مقطع فيديو تقديمي للاعب عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مُذيلة إياه بتعليق:"تدخلاته دائمًا في الوقت الحاسم".

وكان رامي ربيعة قد وجه رسالة وداع لجماهير الأهلي عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي بعدما لم يتوصل وإدارة ناديه لاتفاق لتجديد التعاقد جاءت:"في بداية كلامي أحب أشكر النادي الأهلي وجمهوره العظيم على الفترة اللي قضيتها داخل جدران النادي الأهلي، لأكثر من 13 سنة مع الفريق الأول".

وأضاف ربيعة:"حصلت خلالها على بطولات عديدة: الدوري 10 بطولات، بطولة دوري أبطال أفريقيا 6 بطولات، وبطولة كأس السوبر الأفريقي 4 بطولات، وبطولة كأس مصر 4 بطولات، وبطولة كأس السوبر المصري 3 بطولات، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية".

وأتم المدافع صاحب الـ 32 عاماً رسالته بقوله: "لم أبخل يوم بنقطة عرق و مجهود علي فريقي، كرة القدم بها متغيرات كثيرة، وكنت أتمنى أن أكمل المسيرة مع النادي الأهلي العظيم، ولكن اليوم أعلن نهاية مسيرتي مع النادي لم يكن القرار الأسهل ولكن اتخذت القرار، بتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مسيرته بكأس العالم للأندية في الفترة المقبلة، و بتمني التوفيق لي فيما هو قادم، شكراً للنادي الأهلي، شكراً لجمهور الأهلي العظيم".

ويستعد فريق العين للمشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية رفقة مجموعة تضم كل من: يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي.

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