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أيمن الرمادي يوجه رسالة قوية للاعبي الزمالك قبل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

07:19 م الإثنين 02 يونيو 2025

أيمن الرمادي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

واصل فريق الزمالك تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي تحضيراته في مقره بميت عقبة؛ استعداداً لمواجهة نظيره بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره بيراميدز عند 08:30 مساء يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.

وعقد الرمادي، بحسب بيان رسمي صادر عن الزمالك اليوم الإثنين، اجتماعًا مع لاعبي الفريق قبل انطلاق الحصة التدريبية إذ حرص على تويجه رسالة خاصة لهم بخصوص مباراة بيراميدز في نهائي الكأس.

وشدد مدرب الزمالك على ضرورة أن يعمل كافة اللاعبين بجدية وقوة خلال التدريبات؛ ليكونوا على أتم الجاهزية للمباراة المرتقبة.

وأوضح الرمادي خلال رسالته للاعبي الزمالك أن الفوز بنهائي كأس مصر هو بمثابة مصالحة الفريق للجماهير، ولا بد من الفوز بالبطولة به لختام الموسم ببطولة مهمة.

وأتم مدرب الزمالك رسالته للاعبين بالتأكيد على ثقته التامة في جميع اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب.

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى دور النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق بيراميدز إلى النهائي بعد الفوز برباعية نظيفة على نظيره البنك الأهلي.

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