كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية عن تعديلاً في موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري 2025/26 بعدما أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق من اليوم الإثنين تحديد يوم 15 أغسطس كموعد للانطلاق.

ونشرت الصفحة الرسمية لأحمد دياب على منصة فيسبوك، مساء اليوم:"قررنا انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس بدلًا من 15 من الشهر نفسه، علشان ندي فرصة للأندية تخوض 4 أو 5 جولات تساعد في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل معسكر المنتخب الوطني".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عقب جلسة تمت إقامتها في وقت سابق من اليوم مع إدارة الرابطة برئاسة أحمد دياب ومندوبي الأندية انطلاق الموسم الجديد من الدوري يوم 15 أغسطس ونهايته في مايو 2026، على أن تقام الأدوار التمهيدية لكأس مصر وكأس عاصمة مصر في فترات توقف المنتخب، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يذكر أن النادي الأهلي قد حسم لقب الموسم المنصرم من الدوري 2024/25 بعدما جمع 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز في سباق استمر للجولة الأخيرة بينهما.

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