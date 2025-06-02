طرح تذاكر نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت منصة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة نهائي بطولة كأس مصر التي ستجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره بيراميدز عند 08:30 مساء يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى دور النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق بيراميدز إلى النهائي بعد الفوز برباعية نظيفة على نظيره البنك الأهلي.

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