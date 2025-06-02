الجونة يعلن رحيل مدربه علاء عبدالعال

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الجونة توجيه الشكر للمدير الفني لفريقه علاء عبدالعال بعد عامين قضاهما مع الفريق.

وكان علاء عبدالعال قد تولى مسؤولية القيادة الفنية لنادي الجونة في يوليو 2023.

وذكرت حسابات نادي الجونة، اليوم الإثنين:"بعد موسمين مـن العمل الجاد والقيادة المميزة، نودّ أن نتوجّه بجزيل الشكر والتقدير لعلاء عبد العال على ما قدّمه لنادي الجونة، شكرًا لك على إخلاصك، تفانيك، وروحك القتالية التي زرعـتها داخل الفريق، نتمنى لك كل النجـح والتوفيق في خطوتك القادمة، وستبقى دائمًا جزءًا من عائلة الجونة".

وكان الجونة قد أنهى موسم 2024/25 من الدوري في المركز الثاني بمجموعة الهروب من الهبوط برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن زد المتصدر للمجموعة.

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